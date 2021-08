Taliban Terrorist Ka Garba Dance: अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद आम नागरिक भय में जी रहे हैं. भारी संख्या में लोग देश छोड़ने की कोशिश में जुटे हैं. वहीं देश में कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे किसी वीडियो में तालिबानी जिम करते नजर आते हैं तो किसी वीडियो वो छोटे बच्चों के झूलों में झूला झूलते हुए नजर आते हैं.Also Read - Bandar Ke Bachche Ka Video: बंदर नहीं स्पाइडर-मैन है ये पूरा, इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ा गया, फिर जो किया हंसी नहीं रुकेगी | Viral हुआ वीडियो

इस समय आतंकियों का डांस करते हुए एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. आतंकी जिस शैली में डांस कर रहे हैं वो गरबा नृत्य से काफी मिलता झुलता लगता है. इसीलिए इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ‘तालिबान आतंकियों का गरबा डांस’ भी कहा जा रहा है. वायरल वीडियो को आईपीएस रुपिन शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा- जब तालिबान गरबा नृत्य करें. Also Read - Viral: नीरज चोपड़ा को लाइव कैमरे पर झप्पी दी रही थी लड़की, तुरंत कर दिया नमस्ते | वायरल हो रहा Video

45 सेकंड के इस वीडियो में तालिबानी आंतकी किसी मैदान में डांस करते हुए नजर आते हैं. सभी के हाथों में खतरनाक हथियार हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में भारतीय संगीत बज रहा है. तालिबानी जिस शैली में डांस कर रहे हैं वो गुजरात के मशूहर गरबा नृत्य से काफी मिलता झुलता सा मालूम होता है. Also Read - Interview Me Dance: लाइव इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा के सामने डांस करने लगीं लड़कियां, Viral हो रहा Video

यहां देखें वीडियो-

तालिबान आतंकियों के डांस का एक और वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा हैं.

यहां देखें वीडियो-

Atleast you can learn dance steps from these guys. 😂#Taliban pic.twitter.com/HVh4aGiABF

— Sapna Madan / सपना मदान (@sapnamadan) August 18, 2021