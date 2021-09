Taliban Viral Video: अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही सोशल मीडिया में इस देश से जुड़ी जो तस्वीरें वायरल हुईं उसने दुनिया को झकझोर दिया. कई वीडियो में आम अफगान नागरिक तालिबान की वापसी से खौफ के साय में नजर आए तो कई वीडियो में महिलाएं रो-रोकर अपना दर्द बयां करती नजर आईं. तालिबानियों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट के वीडियो भी खूब वायरल हुए जहां लोग अपने मासूम बच्चों को अमेरिकी सैनिकों से उन्हें ले जाने की अपील करते नजर आए.Also Read - Viral News Today: 83 की उम्र में क्या सीख रहे Ratan Tata? इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ही वायरल हुई फोटो

सोशल मीडिया में तालिबानी लड़ाकों की बेवकूफी भरी हरकतें करते हुए वीडियो भी खूब वायरल हुए. एक वीडियो में तालिबानी छोटे बच्चों के झूलों में झूला झूलते नजर आए. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में खूब देखा जा रहा है. इस वीडियो में तालिबानी लड़ाके जो हरकतें कर रहे हैं उसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो में एक तालिबानी आतंकी बंद पड़े एक फाइटर प्लेन के विंग पर रस्सी डालकर झूला झूल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कट्टर इस्लामिक संगठन के अन्य आतंकी उसे मजे से झूला झुला रहे हैं. वीडियो में आतंकियों के पास रखे खतरनाक हथियार को भी देखा जा सकता है.

यहां देखें वीडियो-

The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES. Talibans have turned their planes into swings and toys….. pic.twitter.com/GMwlZKeJT2

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 9, 2021