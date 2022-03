Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में अभी तमिलनाडु का एक युवा छाया हुआ है, जिसने अपनी ड्रीम बाइक खरीदने के लिए जो कुछ किया, जानने लायक है. यहां सलेम सिटी के इस युवा ने सालों तक एक-एक रुपये एकट्ठा किए और फिर बाइक खरीदने के लिए शोरूम में पहुंच गया. बताया गया कि युवा बीते शनिवार को शोरूम पहुंचा और एक रुपये के 2.6 लाख सिक्के शोरूम के कर्मचारी को पकड़ा दिए.Also Read - Chachaji Ka Video: शॉर्ट गन से धर्राटे काट रहे थे चाचाजी, मगर जो हुआ बन गए हंसी के पात्र | देखिए मजेदार वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वी बूबथी ने करीब तीन साल तक एक-एक रुपये के सिक्के जमा किए. फिर इन्हीं सिक्कों को इकट्ठा कर बजाज डोमिनार (Bajaj Dominar) खरीदने के लिए शोरूम में पहुंच गया. भारत एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि एक-एक रुपये के सिक्कों को गिनने में शोरूम स्टाफ को करीब दस घंटे लग गए. Also Read - Premi Ka Dukh: स्टेशन पर प्रेमिका का इंतजार करता रह गया प्रेमी, मगर वो दूसरी ट्रेन में बैठकर चली गई | देखिए Video

Thread: Boopathi, a 24-yr old Youtuber from #Salem #TamilNadu collected Rs. 2.7lakhs, in Rs.1 Coins, over 3 months. He paid sack loads of coins to buy his dream bike, a @bajaj_ltd @BajajDominar

It took 12ppl,8hrs for the coins to be counted, at the showroom#India #bike #biker pic.twitter.com/BLX2hEHUKj

