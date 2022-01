Taslima Nasreen Surrogacy Controversy: बांग्लादेशी की मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन (Taslima Nasreen) ने सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं पर टिप्पणी कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी राय देते हुए कहा कि ‘उन माताओं को कैसे महसूस होता है जब वो सरोगेसी के जरिए रेडीमेट बच्चे प्राप्त करती हैं? क्या उनमें बच्चों के लिए वहीं भानवाएं होती हैं जो जन्म देने वाली माताओं में होती है?’ विवादास्पद लेखिका तसलीमा नसरीन की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Film Actress Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) इसी तकनीक से माता-पिता बने हैं. हालांकि ट्वीट में उन्होंने एक्ट्रेस या उनके पति का जिक्र नहीं किया है.Also Read - Beating Retreat: 'ए मेरे वतन के लोगों' इस डब्बी पर लिखा गया था सबसे पहले, लता मंगेशकर का गाना सुनकर रो दिए थे नेहरू

How do those mothers feel when they get their readymade babies through surrogacy? Do they have the same feelings for the babies like the mothers who give birth to the babies?

— taslima nasreen (@taslimanasreen) January 22, 2022