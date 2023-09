Tau Ka Tashan: 'दिल्ली मेट्रो में चल रहे Big Boss के ऑडिशन', ताऊ ने बीड़ी सुलगाई तो आए भयंकर कमेंट्स, देखें Video

Viral Video: दिल्ली मेट्रो के डिब्बे में अब सबकुछ होने लगा है. कभी लड़कियां यहां बाल स्ट्रेट करते, कपल रोमांस करते तो कभी आंटियां लड़ाई करते नजर आती हैं. अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो गजब का है. एक बेफिक्र ताऊ मेट्रो के कोच में ही बीड़ी जलाते हुए नजर आए. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हैरानी की बात है कि इतनी चेकिंग और जांच के बाद भी शख्स मेट्रो में माचिस कैसे ले आया. अब ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इससे काफी गुस्सा हैं तो कई लोगों ने इसपर मीम भी बना दिए हैं और काफी मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं. वहीं, की लोगों ने ताऊ का बचाव करते हुए कहा कि शायद उन्हें नहीं पता होगा कि मेट्रो में धुम्रपान नहीं कर सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो अब ऑनलाइन काफी सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, मेट्रो परिसर के अंदर धूम्रपान करना सख्त मना है और एक दंडनीय अपराध भी है. इसके बावजूद भी ताऊ मजे में अपनी बीड़ी जलाते हैं और स्टाइल से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा इसका कश लेते हैं. हालांकि, इतने में ही उन्हें कोई बताता है कि मेट्रो में ये नहीं पी सकते हैं.

Delhi Metro: A video of an elderly smoking Veed goes viral. #delhimetro pic.twitter.com/PyoG69xq4z

— Rohit Sindhu ⚕️ (@RohitSindhu13) September 25, 2023