Teacher Ka Dance: टीचर के अद्भुत डांस पर झूम उठा इंटरनेट, बार-बार देखेंगे पर मन नहीं भरेगा | देखें वीडियो

Teacher Ka Dance: राम भक्ति से जुड़े एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने पूरा इंटरनेट झूमा दिया है. यह वीडियो है एक महिला टीचर का जो ‘राम आएंगे’ पर शानदार डांस की प्रस्तुति दे रही हैं. उनके साथ-साथ स्कूली बच्चे भी बेहतरीन डांस कर रहे हैं. स्कूल में बच्चों के साथ किया गया टीचर का यह डांस सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गया है. इसे देखने के बाद आम लोगों से लेकर सेलेब्स भी काफी प्रसन्न हो रहे हैं. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम होता है कि स्कूल में कोई प्रोग्राम है. इसी दौरान महिला टीचर बच्चों को लेकर फील्ड में आती हैं और ‘राम आएंगे’ पर डांस शुरू करती हैं. उन्होंने तुरंत ही गाने के धुन को पकड़ लिया और शानदार डांस करना शुरू कर दिया. मालूम होता है कि उन्होंने बच्चों को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया है. टीचर और स्कूली बच्चों का यह डांस कॉम्बिनेशन देखते ही बन रहा है. गाने के बोल के साथ उनके डांस स्टेप्स भी चेंज हो रहे हैं. राम भक्ति से जुड़े इस गाने पर हर किसी के मुंह से निकल रहा है कि टीचर ने क्या कमाल का डांस किया है.

