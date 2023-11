Teacher Ka Video: टीचर ने बताया बिना पढ़े सबसे ज्यादा नंबर लाने का तरीका, देखते ही झूम उठे बैकबेंचर्स- देखें वीडियो

Teacher Ka Video: परीक्षा की टेंशन हर स्टूडेंट को होती हैं. जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें थोड़ा कम टेंशन होती है मगर बैकबेंचर्स को इस बात की सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि वो परीक्षा में क्या लिखेगा. उसे इस बात का डर होता है कि अगर कहीं वो परीक्षा में फेल हो गया तो घरवाले उसकी मरम्मत कर देंगे. माना यही जाता है कि पूरे साल बैकबेंचर्स स्टूडेंड बहुत कम पढ़ाई करते हैं और इसलिए अंत के दिनों में उन्हें चिंता घेर लेती है. वो इससे बचने के लिए तरह-तरह से मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं. लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक गुरुजी धांसू प्लान लेकर आए हैं और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर यह गुरुजी बता रहे हैं कि बिना पढ़े परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे हासिल किया जा सकता है. टीचर एक क्लास में दिख रहे हैं और उनके पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. वो उसी पर अपने मास्टर प्लान का खुलासा कर रहे हैं. आप देखेंगे कि किस तरह टीचर ने बोर्ड पर कई सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं. वो प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं, “ब भी आपके एग्जाम आने लगे तो उससे तीन या चार दिन पहले जो आपके आगे वाला रोल नंबर है, आपके पीछे वाला रोल नंबर है. दोनों को दोस्त बना लेना. जैसे ही दोस्त बनाओगे तब आप जान लोगे कि सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं. फिर आप पहले वाले से कहना तू पहला दूसरा चैप्टर याद कर ले और मैं तीसरा-चौथा चैप्टर याद कर लूंगा.”

वीडियो में टीचर आगे कहते हैं, “दूसरे लड़के से कहना तू तीसरा और चौथा चैप्टर याद कर लेना. मैं पहला-दूसरा चैप्टर याद कर लूंगा. अब आप देखोगे कि आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है. उन दोनों को भी लगेगा कि उन्हे कम-कम पढ़ना पड़ रहा है. आप बीच में बैठे हो इसलिए पूरे नंबर भी पा जाओगे.” टीचर ने इस तरह अपने प्लान के बारे में बताया कि कैसे वो नंबर ला सकते हैं. हम साफ कर दें कि टीचर जिस तरह की बातें कर रहे हैं हम उसे जरा भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर हालांकि ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Only A Backbencher Can Give Such Advice 🤣pic.twitter.com/vvNKRThfbp

— RVCJ Media (@RVCJ_FB) November 1, 2023