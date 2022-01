Teacher Ka Video: स्कूल में शिक्षक जिस तरह से पढ़ाते हैं उसका छात्रों पर खूब प्रभाव पड़ता है. सबके अपने एक फेवरेट टीचर होते हैं और जब वो स्कूल छोड़कर जाते हैं तो छात्र इमोशनल हो ही जीते हैं. अब इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो दिखाता है कि एक शिक्षक रिटायर हो रहे होते हैं और स्कूल में उनका आखिरी दिन होता है. उनके फेयरवेल के मौके पर छात्रों के साथ-साथ अन्य टीचर भी इमोशनल हो जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के साथ ही सुर्खियां बटोरने लगा है.Also Read - Viral Video: कार से टकराया ठेला तो भड़की महिला, सड़क पर फेंकने लगी फल- देखें वीडियो

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी स्कूल के टीचर अपने फेयरवेल के दिए सभी छात्रों और शिक्षकों से मिलते हैं और भावुक हो जाते हैं. छात्र भी एक-एक करके उनसे मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं. वीडियो देख कोई भी बता सकता है कि इन टीचर का छात्रों और अन्य शिक्षकों पर कैसा प्रभाव रहा होगा. कोई भी उन्हें विदा नहीं करना चाहता. सरकारी स्कूल का यह अद्भुत नजारा सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहा है.

यहां देखें वीडियो:

This is a teacher from a Government School on his retirement day. OMG! Look at the wealth he has amassed during his tenure. pic.twitter.com/HFsLiVJv1H

— Deepak Prabhu (@ragiing_bull) January 11, 2022