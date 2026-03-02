By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Funny Video: स्कूल बुलाने आए टीचर को ही ईंट से मारने लगा छात्र, फिर जो दिखा हंसी छूट जाएगी | देखें वीडियो
Funny Video Today: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि छात्र स्कूल नहीं पहुंचा तब टीचर ही उसे बुलाने के लिए घर पहुंच गए. मगर इसके बाद जो हुआ देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे.
Funny Video Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम भावुक हो जाते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वीडियो एक छात्र और टीचर से जुड़ा है. इसमें छात्र किसी भी हाल में पढ़ाई करना नहीं चाहता. उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. शिक्षा का नाम सुनते ही मानो उसे बुखार आ गया हो. मगर इसके उलट टीचर उसे किसी भी हाल में पढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं. छात्र स्कूल नहीं आता तब टीचर उसे बुलाने के लिए घर ही पहुंच गए. मगर घर में छात्र ऐसी जगह छिपा हुआ मिला जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी.
छात्र से घर बुलाने पहुंच गए टीचर
स्टूडेंट और टीचर से जुड़ा ये मजेदार वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें टीचर को जब घर में छात्र कहीं भी नहीं दिखा तब छत पर उसे खोजने के लिए पहुंचे. मगर हैरान होंगे कि छात्र दीवार के पीछे छिपा हुआ मिला. छात्र उसे स्कूल आने के लिए कहते हैं, मगर इतना सुनते ही वो चीखने-चिल्लाने लगा. छात्र बुरी तरह रोता है और टीचर पर गुस्सा करता है. 18 सेकंड के वीडियो में टीचर कहते हैं कि पढ़ाई की वजह से ये छत पर आकर छिप गया. टीचर बुलाते हैं तब छात्र और गुस्सा हो गया और ईंट उठाकर मारने की कोशिश करता है.
एक्स पर देखें वीडियो
Teacher caught a Student hiding on Roof who was scared of going inside the class pic.twitter.com/XECkEbcLgJ
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 1, 2026
टीचर ने कही मजेदार बात
आखिर में देखेंगे कि छात्र के चीखने चिल्लाने के बाद भी टीचर बड़े धैर्य से उसे स्कूल आने के लिए कहते हैं. फ्रेम में देखेंगे कि तभी बैकग्राउंड से छात्र की मां भी उसे डांटती हैं और स्कूल जाने के लिए कहती हैं. मगर लड़का फिर भी सुनने को तैयार नहीं हुआ. इससे गुस्साएं टीचर आखिर में कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है. उसका इलाज वो बहुत अच्छी तरह करने वाले हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.