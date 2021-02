Teacher Video Viral: सोशल मीडिया (social media) पर टीचर का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग इमोशनल हो रहे हैं. वीडियो में टीचर के फेयरवेल (Teacher’s Farewell) का वीडियो है. Also Read - Nora Fatehi killer look: नोरा फतेही ने बंजारन बनकर लगाई आग, इस हुस्न पर किसका दिल न आए?

वायरल वीडियो (Viral Video) गांव के सरकारी स्कूल का है. यहां एक मास्टर जी का ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा की ऐसी विदाई होगी.

मास्टर जी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं. लोगों को उनके जाने की खबर मिली तो वो इमोशनल हो गए. उन्होंने मास्टर जी को पहले तो रोकने की कोशिश की, पर जब उनका जाना तय हो गया तो विदाई बेहद इमोशनल हुई.

इस दौरान गांव वालों ने मास्टर जी के पैर धोए, कंधे पर बिठाकर घुमाया. यही नहीं, उनके लिए सबसे खास तौर पर डांस भी किया.

इस वीडियो को IAS एमवी राव ने ट्विटर पर शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, shared on social media!

Tribal Village residents giving

warm send off to their teacher

who is going out on transfer!

Vijayanagaram district

Village Gumma Lakshmipuram

ये वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के गुम्मा लक्ष्मीपुरम गांव के मलगुगुड़ा सरकारी स्कूल का है. जिस शिक्षक की विदाई हो रही है, उसका नाम है नरेन्द्र गोवडु.

देखें पोस्ट-

Interesting video clip

shared on social media! Tribal Village residents giving

warm send off to their teacher

who is going out on transfer! Vijayanagaram district

Village Gumma Lakshmipuram pic.twitter.com/GFxLdUuRx5 — Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) February 2, 2021

इस वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 7.6K views मिल चुके हैं. लोगों को यह विदाई काफी पसंद आ रही है.