Teacher Viral Video: टेस्ट के साथ स्टिकर देकर टीचर ने दिखाया अपना 'कूल' अंदाज, देखें वीडियो

स्कूल में बच्चों की पढ़ाई- लिखाई को लेकर जितना मां- बाप परेशान रहते हैं, उतना ही परेशान और कड़ी मेहनत उनके टीचरों को भी करनी पड़ती है. छात्र के जीवन में टीचरों का अहम योगदान होता है. छात्र अपने जीवन में तरक्की करें इसके लिए एक अध्यापक उन्हें लगातार प्रोत्साहित करता रहता है. और वह कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करने में लगा रहता हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक टीचर एग्जाम में बच्चों को अंक देने के लिए एक अलग और नायाब तरीका निकाला है, इसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे. वीडियो में टीचर बच्चों को टेस्ट में नंबर के साथ एक फनी स्टिकर भी लगा के दे रहा है.शायद बच्चों को मोटिवेट करने का उसका ये अलग स्टाइल है. टीचर के इस खास अंदाज को देख लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टीचर क्लास के बच्चों को नंबर देने के लिए अंक देने के साथ-साथ एक फनी स्टिकर भी दे रहा है.हर एक बच्चे को उसके अंक और क्षमता और एग्जाम में किए गए परफॉरमेंस के मुताबिक उन्हें स्टिकर दिया जा रहा है. वीडियो को देख कई यूजर्स हंसी से लोटपोट होते नजर आ रहे हैं.साथ ही, इस जमकर शेयर और लाइक कर रहे हैं.

A great Teacher who uses humor well. 😂pic.twitter.com/JLexPQY59Z

