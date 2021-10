Bihar Teachers Ki Fighting Ka Video: बिहार के मोतिहारी में दो स्कूल शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां आदापुर शिक्षा विभाग में छोटी सी बात पर दो टीचरों में तीखी बहस हो गई. बहस मारपीट तक जा पहुंची और फिर दोनों में जमकर लात घूंसे चले. बात यहीं पर शांत नहीं हुई, दोनों ने एक-दूसरे जमीन पर खूब पटक-पटकर मारा.Also Read - Viral Video: समुद्र में स्कूबा डाइवर को देखते ही गले लग गई ये ग्रे सील, फिर जो हुआ भावुक कर देगा | देखिए ये Video

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक टीचर ने अन्य शिक्षक की गर्दन बगल में दबा रखी है. इस बीच दूसरे ने उसे जमीन पर पटक दिया. इस दौरान कई लोगों ने दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर कोई किसी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ. वीडियो में एक शख्स को कहते सुना जा सकता है कि माथा फट जाएगा. बाहर निकालिए इन्हें. वहीं अन्य शख्स कहता है अब छोड़ दीजिए, हो गया अब. बताया जाता है कि पूरी घटना ब्लॉग एजुकेशन ऑफिसर (BEO) के सामने हुई. Also Read - Chacha Ka Gussa: पेट्रोल टैंकर पलटा तो तुरंत बाल्टी लेकर पहुंच गए बुजुर्ग, फिर जो हुआ देखकर हंसी नहीं रुकेगी | देखिए ये Video

यहां देखें वीडियो- Also Read - Billi Aur Murgi Ki Ladai: मुर्गी को कमजोर समझ झपट पड़ी बिल्ली, फिर जो हुआ यकीन नहीं करेंगे | देखिए Video

In the dispute over who will sit on the principal's chair, two teachers are fighting in Adapur of #Champaran district in Bihar. pic.twitter.com/JkJd3avhdQ

— Anirban Bhattacharya (@aanirbanbh) October 14, 2021