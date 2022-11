सोशल मीडिया सेंसेशन नागालैंड के मंत्री Temjen Imna Along ने जब लगाए जोरदार ठुमके-Video Viral

Temjen Imna Along: नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग सोशल मीडिया के सेसेंशन बने रहते हैं. मंत्री Temjen Imna Along अपनी छवि और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गए हैं. इन दिनों वे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त डांस मूव्स के कारण जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, तेमजेन इम्ना अलॉन्ग का एक डांस वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे जोरदार डांस करते दिख रहे हैं. इस वीडियो में उनकी डांस की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए मंत्री ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री नेफियू रियो जी की बेटी की शादी में मैंने भी दो स्टेप्स लगा दिए.