tera mujhse hai pehle ka naata koi: मां के आखिरी पलों में उन्हें ‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई’ गाना सुनाने वाले बेटे की खबर तो याद ही होगा आपको. जी हां, सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हुई थी. जब एक डॉक्टर ने इसके बारे में ट्वीट किया था. अब इसी बेटे का नया वीडियो सामने आया है. जिसमें उसने इस गाने और अपनी मां के बारे में कई बातें कही हैं. Also Read - Sania Mirza Son Izhaan: इतने बड़े हो गए कि मां सानिया मिर्जा को टेनिस सिखाने लगे इजहान | देखें Viral Video

वीडियो बेहद इमोनशनल है. इसमें बेटा मां को याद कर रहा है. उनकी याद में वो सब कह रहा है जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए. Also Read - Live Performance: लाइव परफॉमेंस दे रही थी फेमस सिंगर, आदमी ने प्राइवेट पार्ट छूने की कोशिश की, लड़की ने मारी मुंह पर लात | Viral Video

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सोहम उस समय खबरों में आ गए थे जब अस्पताल में कोरोना पीड़ित उनकी मां अंतिम सांसे ले रही थीं और वीडियो कॉल पर सोहम ने उन्हें गाना सुनाया था. उनकी मां की यही अंतिम इच्छा थी जिसे डॉक्टर ने पूरा किया था. Also Read - Elephant Video: हाथी बना ट्रैफिक हवलदार, बेवजह हॉर्न बजाने पर ट्रक ड्राइवर की कर दी ऐसी-तैसी

डॉक्टर दीपशिखा घोष ने ये ट्वीट किया था जो जबरदस्त वायरल हुआ था.

अब सोहम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे केवल अपनी मां की बातें कर रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Tera Mujhse Hai Pehle Ka Naata

Music was something that tethered me to my mother. That’s how we expressed our love and respect for each other. This song is ours and will always be irrespective of validation and recognition of any magnitude. Mom knew. Or, still knows. Who knows

I love you, maa. It’s really hard here without you.

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Soham Chatterjee (@sohamsings)

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने भी वीडियो के कमेंट पर हार्ट इमोजी शेयर की है.