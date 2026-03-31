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VIDEO: होटल में चैन से सो रहा था कपल, सिरहाने पर नाचने लगा कोबरा, फुंकारते ही मच गई दहशत
सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां होटल के बेड के पास जहरीला कोबरा सांप फुंकार रहा था. कपल ने बताया एक जब वे नींद में थे, तब यह सांप उनकी गर्दन के ऊपर चढ़ गया था.
आरामदायक छुट्टियां और लाइफ में चिल होने के मकसद से थाईलैंड घूमने खूब आते हैं. दुनिया भर में रिलैक्स होने के लिए यह हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है. लेकिन एक कपल के लिए यहां की छुट्टियां उस वक्त दहशत में बदल गईं, जब उनके होटल के रूप में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा घुस आया. होटल में यह कपल अपने बेड पर चैन की नींद ले रहा था कि अचानक सिरहाने के नीचे जब कोबरा फुंकारने लगा तो उसकी नींद टूटी. जैसे ही इस जोड़े ने लाइट ऑन कर आवाज का पता लगाने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए.
बेड के सिरहाने के नीचे किंग कोबरा लेट मार रहा है और बीच-बीच में वह ऐसे फुंकार रहा था, जैसे इस रूम को इस कपल से पहले उसने ही बुक किया था और उन्हें अब वह यहां से चले जाने की चेतावनी दे रहा था, ताकि बेड पर वह आराम से लेट पाए. खतरनाक बात यह भी है कि इस कपल का कहना है कि जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो यह जहरीला सांप तब उनकी गर्दन के ऊपर से होकर भी निकला था लेकिन नींद के चलते वह इस खतरे को अनदेखा कर गए. लेकिन जब रूम में फुंकारने लगा तो उनकी नींद टूट गई और उन्होंने खतरा भांपकर इसे चेक किया.
जब बेड के नीचे ही काले रंग का अच्छा-खासा लंबा कोबरा सांप देखा तो उनके होश उड़ गए. होटल रूप में कोबरा सांप मिलने की यह घटना कराबी शहर में बने होटल की है. यह मामला तब प्रकाश में आया, जब कन्नूटेकरॉन उतरानाक्रोन नाम के शख्स से इस पूरी घटना का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया. फेसबुक पर इस वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में बताया गया है कि यह मामला सुबह करीब 5 बजे के करीब सामने आया, जब होटल रूम में रुके हुए इन दो मेहमानों में से एक पार्टनर ने दहशत में पलंग पर छलांग लगा दी. वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि वहां सांप है.
शुरुआत में इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन कुछ ही पलों में यह खौफनाक घटना सच साबित हो गई. काले रंग का एक लंबा सा कोबरा कहीं से उनके रूम में घुसपैठ कर चुका था. पटाया मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सांप इस कपल के बेड पर होकर भी गया था और जब वे गहरी नींद में थे, तब उनकी गर्दन से होकर भी आगे गया. हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस खतरनाक सांप ने दोनों में से किसी को भी काटा नहीं था. लेकिन दोनों इसे देखकर दहशत में आ गए.