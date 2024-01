चूहों का आतंक! आईआरसीटीसी की स्टॉल में खाने पर दौड़ते दिखे, वीडियो वायरल

रेलवे को लेकर अक्सर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, जहां कभी कोई पैसंजर सर्विस न मिलने से परेशान नजर आता है तो वहीं कोई खाने की क्वालिटी को लेकर आईआरसीटीसी ( IRCTC-Indian Railway Catering and Tourism Corporation) कैंटीन से नाराज दिखाई देता है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां खाने को कोई पैसेंजर नहीं बल्कि एक चूहा खाते नजर आ रहा है. वायरल हो रहे वीडियो को देख आप इसे खाना तो दूर,खरीदना भी पसंद न करें.वीडियो में आईआरसीटीसी की स्टॉल में खाने पर चूहे दौड़ते नजर आ रहे हैं.इसे देख रेलवे सख्त एक्शन की बात कही है. वीडियो को देक लोग जमकर कमेंट करते नजर आ रहे हैं.

38 सेकेंड के इस वीडियो को देख सौरभ नाम के यूजर ने कमेंट किया- चूहे आईआरसीटीसी के फूड आइटम्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं. यही वजह है कि मैं रेलवे स्टेशन वेंडर्स के फूड आइटम्स खाना पसंद नहीं करता हूं. वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह वीडियो मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन का है जिसे किसी पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है. वायरल हो रहे वीडियो को एक्स पर पोस्ट करे हुए सौरभ ने इस पोस्ट को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी टैग किया गया है.

Rats on IRCTC food Inspection Duty 🤢

The Reason why i avoid eating food from Railway Station Vendors!!

📍Itarsi Junction, Madhya Pradesh @IRCTCofficial @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia #IndianRailways pic.twitter.com/8y2eXbb9td

— Saurabh • A Railfan 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) January 6, 2024