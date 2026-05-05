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TVK की प्रचंड जीत के बाद वायरल हुआ फिल्म का सीन, फैन्स बोले- विजय ने पहले ही अनुमान लगा लिया था
थलपति विजय की फिल्म का एक सीन जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखकर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की राजनीति में भी सुपरहिट एंट्री हुई है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कलागम’ यानी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया. 234 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीतकर खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है. बहुमत का आंकड़ा 118 है, इसलिए सरकार बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस नतीजे के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं. उनके फैंस और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इसी के साथ उनकी फिल्म से जुड़ा एक सीन भी वायरल होने लगा है.
यहां देखिए वायरल सीन:
அன்றே கணித்தார் @vp_offl check out the car number pic.twitter.com/b23EzDhdnT
— PREMGI (@Premgiamaren) May 4, 2026
क्यों वायरल हो रहा फिल्म का सीन?
थलपति विजय की फिल्म’द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ के उस सीन में एक गाड़ी दिख रही है. गाड़ी का नंबर प्लेट ‘TN 07 CM 2026’ लोगों का ध्यान खींच रहा है. फैंस इस नंबर को खास मायने दे रहे हैं. उनके मुताबिक ‘TN’ का मतलब तमिलनाडु, ‘CM’ का मतलब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और ‘2026’ का मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव का संकेत है. चुनाव में टीवीके के प्रदर्शन के बाद इस सीन को लोग एक तरह की भविष्यवाणी मानने लगे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विजय ने पहले ही अपने राजनीतिक भविष्य की झलक दे दी थी.
Kalaingar wouldn’t have dreamed that the kid behind him would one day destroy his party pic.twitter.com/7NNp6Ge73S
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 5, 2026
विजय की तस्वीर भी वायरल
फिल्म के को-स्टार प्रेमगी अमरेन ने भी इस सीन को शेयर कर इस चर्चा को और बढ़ा दिया है. इसी बीच विजय की बचपन की एक पुरानी तस्वीर भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें वो दिग्गज नेता करुणानिधि के पीछे खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं. ये तस्वीर एक कार्यक्रम की बताई जा रही है. फोटो को फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया है. बताया जा रहा है कि यह तस्वीर किसी पुराने कार्यक्रम की है. लोग इस तस्वीर को विजय के राजनीतिक सफर से जोड़कर देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसे पता था एक दिन ये बच्चा इतनी ऊंचाइयों को छूएगा.