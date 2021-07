Thappad Wala Parcel: सोशल मीडिया पर ऐसे कई फनी वीडियोज शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. ये वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि आपका दिन बना देते हैं. ऐसा ही एक वीडीयो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.Also Read - Bhabhi Dance Video Viral: तेरी पतली कमर पर मटका भारी...फिर लौटी घूंघट वाली भाभी, लगाए Sapna Choudhary के गाने पर देसी ठुमके

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक पार्सल वाला खड़ा है. उससे पार्सल लेने को एक लड़का खड़ा है. पार्सल वाला काफी देर तक पार्सल के डिटेल चेक करता है. इसके बाद वो उस लड़के के पास पहुंचता है जिसे पार्सल देना है.

डिलीवरी ब्वॉय यानी पार्सल लेकर आया लड़का दूसरे लड़के के पास पहुंचता है और उसे कई थप्पड़ रसीद कर देता है. दूसरा लड़का भी समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है.

बैकग्राउंड से हंसने की आवाज आती रहती है और चांटा खाने वाला लड़का अपना गाल सहलाता रहता है. डिलीवरी ब्वॉय बकायदा कहता है कि वो हर तरह के पार्सल डिलीवर करता है.

वीडियो को IPS Rupin Sharma ने शेयर किया है. शेयर करते हुए कैप्शन लिखा,

Try …

#OnlineDelivery Services

Any thing can be delivered #Online these days

Good morning folks

देखें वीडियो-

Try …☺️☺️ #OnlineDelivery Services Any thing can be delivered #Online these days 😁😁😁😂 Good morning folks pic.twitter.com/ah1Jj2a0Qn — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) July 11, 2021

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1.3K views मिल चुके हैं. लोग मजेदार कमेंट्स लिखकर कह रहे हैं कि इस फनी वीडियो ने तो उनका दिन ही बना दिया…