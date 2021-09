The Alchemist Rickshaw: पूरी दुनिया में बेहद मशहूर नॉवेल ‘द अल्केमिस्ट’ (The Alchemist) ने केरल के एक ऑटो रिक्शा और इसके चालक को भी मशहूर कर दिया है. ‘द अल्केमिस्ट’ नाम के नॉवेल का असर इतना पड़ा कि शख्स ने अपने ऑटो रिक्शा का नाम ही ‘द अल्केमिस्ट’ ही रख दिया. शख्स ने ऑटो रिक्शा बदले लेकिन रिक्शे का नाम नहीं बदला. अब ये ऑटो रिक्शा बेहद मशहूर हो गया है. ‘द अल्केमिस्ट’ के लेखक पाउलो कोएल्हो (Paulo Coelho) ने इस ऑटो रिक्शा की तस्वीर ट्वीट की. इसके बाद ये ऑटो रिक्शा दुनिया भर में की मीडिया में छा गया है.Also Read - Corona Update: देश में आज आए 38,948 नए केस, एक्‍ट‍िव मरीज 4 लाख 4 हजार से अधिक

केरल के ऑटोरिक्शा चालक प्रदीप ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑटोरिक्शा पर पाउलो कोएल्हो और उनकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक 'दि अल्केमिस्ट' लिखना उन्हें प्रसिद्ध व्यक्ति बना देगा. अब स्वयं पाउलो कोएल्हो ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रदीप के ऑटोरिक्शा की तस्वीर साझा कर उन्हें प्रसिद्ध बना दिया है.

Kerala, India (thank you very much for the photo) pic.twitter.com/13IdqKwsMo

— Paulo Coelho (@paulocoelho) September 4, 2021