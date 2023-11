बिल्लियों के बीच फंसी चिड़िया ने लगाई ऐसी तरकीब, देखकर रह जाएंगे दंग

परिंदे की नजर बड़ी ही तेज और शातिर होती है. परिंदा कोई भी हो, जरा सी आहट होने पर वो फुर्र हो जाता है. लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में इसके उलट है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां एक बहादुर चिड़िया ने बड़े ही आराम से एक साथ तीन बिल्लियों का मामू बना दिया. हुए न आप भी दंग. लेकिन ये सच है. दरअसल हुआ ये कि एक चिड़िया को फर्श पर बैठा देख उसे तीन बिल्लियों ने घेर लिया. ऐसे में बैठी चिड़िया इन सब को एक साथ देख डर गई और वो पत्थर की तरह अडिग बनी रही. वायरल हो रहे वीडियो को देख लोग चौंक गए. इस पर लोग जमकर कमेंट कर इसे लाइक कर रहे हैं.

Bird manages to escape a group of cats by playing statue

Watch to the endpic.twitter.com/Kk4wsyE5yd

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 29, 2023