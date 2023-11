झगड़ते बच्चों को रोकने पहुंची टीचर, बच्चों ने दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़ीं

क्लास में बच्चों का झगड़ना आम बात है,वायरल हो रहे वीडियो में एक क्लास में कुछ बच्चें आपस में झगड़ते हुए दिखाई दे रहे है कि तभी क्लास में टीचर आती हैं और उन्हें रोकने पहुंचती है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख आप भावुक हो जायेंगे.सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आप हैरान हो जायेंगे.

हम सभी के जीवन के माता- पिता के बाद टीचर का बहुत ही महत्तवपूर्ण योगदान होता है. एक गुरू ही हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जाने में अपना पूरा योगदान देता है.टीचर ही वह व्यक्ति होता है जिसे हमारी सफलता देख खुशी होती है. अब ऐसे में हमारा भी अपने टीचर्स के प्रति कुछ दायित्व बनता है.

Students pretend to be in a fight; To surprise their teacher by celebrating her birthday ❤️ pic.twitter.com/D33VqzCFJ3

— Ashraf El Zarka (@aelzarka) November 7, 2023