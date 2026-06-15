सिर्फ 20 सेकंड में दुकान से साफ हो गया करोड़ों का सोना-चादी, इधर मजे से सोते रहे चाचाजी | देखिए वीडियो

वायरल क्लिप में एक बुजुर्ग चाचाजी गहरी नींद में सोता नजर आता है, जबकि उसी दौरान एक शख्स बेहद आराम से दुकान के अंदर रखा बैग उठाकर चलता बनता है.

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हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. वायरल क्लिप में एक बुजुर्ग चाचाजी गहरी नींद में सोता नजर आता है, जबकि उसी दौरान एक शख्स बेहद आराम से दुकान के अंदर रखा बैग उठाकर चलता बनता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना के दौरान दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती. वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति तकिया लगाकर आराम से सो रहा है. आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है. तभी एक शख्स दुकान के पास पहुंचता है और बड़ी सावधानी से एक बैग निकाल लेता है. इसके बाद वह वहां से निकल जाता है. कुछ सेकंड बाद वह दोबारा लौटता है और जिस दराज से बैग निकाला था, उसे बंद करके चला जाता है.

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आराम से सोते रहे चाचाजी और लुट गया सोना

इस करीब बीस सेकंड की घटना के दौरान दुकानदार की नींद नहीं टूटती. हालांकि वीडियो के आखिर में वह उठता हुआ नजर आता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यह फुटेज में दिखाई नहीं देता. इसी वजह से वीडियो को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह एक ज्वेलरी शॉप का मामला है और बैग में भारी मात्रा में सोना और चांदी रखी हुई थी. दावे के मुताबिक करीब पांच किलो सोना और 12 किलो चांदी चोरी हो गई. मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से इसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी भी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

चाचा सो रहे थे चोरों ने 5Kg सोना

12Kg चांदी साफ कर दी अब चाचा दिन में छोड़ो रात में नहीं सोयेगा ❌ pic.twitter.com/2NJygYdlYH — Soniya Deshwal (@ImSoniya24) June 15, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

इधर वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इतनी कीमती दुकान में इस तरह सो जाना बड़ी लापरवाही है. वहीं कई यूजर्स का मानना है कि चोर को पहले से दुकान के बारे में सारी जानकारी थी. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो आरोपी तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा.