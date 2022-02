The Undertaker: अपनी रेसलिंग से दुनियाभर के फैन्स के दिलों पर राज करने वाले द अंडरटेकर उर्फ डेड मैन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दिग्गज रेसलर द अंडरटेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. फैन्स को इस पल का इंतजार लंबे समय से था कि हॉल ऑफ फेम में अंडरटेकर कब शामिल होंगे. लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल तौर पर इस बात की घोषणा कर दी है कि द अंडरटेकर को साल 2022 के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है. इस संबंध में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. द अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम में शामिल होते है दुनियाभर के फैन्स में खुशी की लहर है और वो सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए इसे बयां भी कर रहे हैं.Also Read - Viral Video: एक्टिंग छोड़ रेसलर बन गईं अर्शी खान! रिंग में पुरुष पहलवान को मिनटों में किया चित- देखें वीडियो

With The Undertaker being inducted into the Hall of Fame, I figured I'd share this weird as Hell kid's book about him and Kane that I found at the dollar store about a month ago.#TheUndertaker #Undertaker #WWEHOF #Kane #WWEHallOfFame #WWF pic.twitter.com/4Xxwr9DAzD — Dr. Chris, PhD (@Games_Student) February 19, 2022

Also Read - T20 World Cup 2021: 'यू कान्ट सी मी'... WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने शेयर की MS Dhoni की ऐसी तस्वीर, फैंस के लिए बन गई पहेली

That was one of my absolute favorite video packages for a wrestler, EVER! Well done #WWE! #TheUndertaker #SmackDown pic.twitter.com/7hLePmZ70i — Above The Ring (@AboveTheRing) February 19, 2022

Also Read - Bigg Boss 15 को लेकर हिना खान ने निकाली भड़ास, बोलीं- WWE चल रहा है क्या?

(5) #CongratulationsTheUndertaker WELL DESERVES & ABOUT DAMN TIME A MAN & THE GREATEST OF ALL TIME IN @WWE HISTORY A LEGEND A ICON..& NEW NICKNAME FOR Theundertaker "The Godfather of PRO WRESTLING & the WRESTLING RING#WWEHOF2022 #WWEHOF #ad #thankyoutaker #theundertaker pic.twitter.com/ubPl848mx9 — 🇺🇸 ちモチミ中need年選〈A選 🇺🇸 (@SENDINGMYTWEETS) February 19, 2022

द अंडरटेकर का जलवा कुछ महीनों बाद फैन्स को देखने को मिलेगा. अंडरटेकर ने अपनी यूनिक रेसलिंग स्टाइल से दुनियाभर में फैन्स कमाए हैं और करीब 30 सालों तक रेसलिंग की दुनिया पर राज किया है. इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी आगामी एक अप्रैल को होगी. फैन्स इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके चहेते रेसलर इसमें शामिल होंगे. हर रेसलर्स का ये सपना होता है कि वो एक दिन हॉल ऑफ फेम में शामिल हो.

बता दें कि द अंडरटेकर ने साल 2020 में रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था. टेकर ने जब संन्यास लिया था तब रिंग में मौजूद सारे रेसलर्स के साथ-साथ दुनियाभर में मौजूद उनके फैन्स काफी मायूस हो गए थे. बता दें कि द अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलावे है.