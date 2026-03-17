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Funny Video: घर में चोरी करने पहुंचे चोरों से हुई गजब की गलती, लाइट बंद करने की जगह बजा दी डोरबेल

Chor Ka Video: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि चोर एक घर में चोरी करने के लिए पहुंचे. मगर एक चोर ने गलती से घर की डोरबेल बजा दी.

Published date india.com Published: March 17, 2026 4:31 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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Viral Video Today: सोशल मीडिया की अजब-गजब दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो नेटिजन्स का खूब ध्यान खींच रहा है. वायरल वीडियो चोरों से जुड़ा है जो चोरी की नीयत से एक घर में घुसे मगर बड़ी चूक हो गई. घटना देर रात की है, जब इलाके के ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था. इसी दौरान कुछ चोर एक मकान को निशाना बनाकर वहां पहुंचे और चोरी की योजना को अंजाम देने की कोशिश करने लगे.

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अंधेरा करने की जगह बजा दी डोरबेल

बताया जा रहा है कि चोर घर के बाहर पहुंचकर सबसे पहले अंधेरा करने के लिए लाइट बंद करना चाहते थे, ताकि उन्हें आसानी से अंदर घुसने का मौका मिल सके. लेकिन इसी दौरान उनसे ऐसी गलती हो गई, जिसकी उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की होगी. लाइट का स्विच समझकर उन्होंने गलती से डोरबेल का बटन दबा दिया, जिससे घर के अंदर तेज आवाज में घंटी बज उठी.

डोरबेल बजने से जाग गए घर के लोग

अचानक आधी रात को डोरबेल बजने से घर के लोग सतर्क हो गए और तुरंत बाहर की ओर पहुंचे. घर के सदस्यों ने जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखा, उन्हें संदिग्ध हलचल नजर आई. स्थिति को भांपते हुए चोर घबरा गए और बिना समय गंवाए मौके से भाग खड़े हुए. उनकी यह जल्दबाजी ही उनके लिए सबसे बड़ी चूक साबित हुई.

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घटना के बाद आसपास के लोगों में इस मामले को लेकर काफी चर्चा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर चोरों से यह गलती नहीं होती, तो संभव है कि बड़ी चोरी की वारदात हो सकती थी. लोगों ने इसे चोरों की लापरवाही और घबराहट का नतीजा बताया है. मालूम हो वायरल वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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