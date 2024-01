Desi Jugaad Viral Video: पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइन, तो Zomato डिलीवरी ब्वॉय ने घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाया, वीडियो वायरल

देश भर में हिट एंड रन को लेकर व्यापक रूप से ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते नजर आए.जिसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को ईंधन (Fuel) संकट का सामना करना पड़ा. इसी बीच इस समस्या का सामधान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक शख्स ने ढूढ़ लिया है. हैदराबाद (Hyderabad) के चंचलगुडा (Chanchalguda) इलाके में एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट (Zomato Delivery Agent) ने ईंधन संकट का समाधान निकाल लिया.हड़ताल होने के कारण शहर के चारों ओर पेट्रोल पंप बंद होने और लंबी कतारें देखने को मिली. इसी को देखते हुए और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट ने घोड़े पर सवार होकर जाने का फैसला किया.

When petrol bunks ran out of fuel in #Hyderabad, @zomato delivery arrived on horseback … at Chanchalguda, next to Imperial Hotel… after long, long queues & closure of petrol pumps as a fallout of #TruckersStrike over #NewLaw on hit-and-run accidents @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/bYLT5BuvQh

