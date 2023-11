Diwali 2023: दिवाली से जुड़े ये खतरनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल, आगाह किया गया लोगों को

Diwali 2023: पूरे देश में कल दिवाली बड़े ही उत्साह और धूम धाम से मनाया गया. दिवाली के इस त्योहार को सभी ने अपने-अपने तरीक से मनाया किसी ने दीप जलाकर तो किसी ने पटाखों को जलाकर इस त्योहार को बड़े ही हर्षो- उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया.दिवाली में पटाखों के जलने से कई जगह प्रदुषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया. राज्यों के कड़े प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े.पटाखे न केवल प्रदूषण का कारण बनते है बल्कि इसके कारण कई गंभीर हादसे भी होते हैं. दीवाली के इस शूभ अवसर पर कई लोगों के आहत होने की भी खबर सामने आती है.इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सामने आए हैं जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर आपने पटाखा फोड़ने के कई तरह के वीडियोज देखे होंगे. कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसे देख लोग दंग हो गए है. इस त्योहार को कुछ लोगों ने शानदार तरीके से मनाया होगा तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये दिवाली सबक बन गई .सोशल मीडिया पर ऐसी ही कुछ वीडियोज वायरल हो रहा है जहां पटाखों के कारण लोगों की जान पर बन आयी. इसके साथ ही कई लोग घायल हुए है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते है सड़क पर मिर्ची बम की एक लंबी सी लड़ी बिछा दी गई है उसमें आग लगा दि गई है.तभी ये एकाएक बम फटने लग जाता है. इसी बीच 3 लोग स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और फटते बम पर ही गिर पड़ते हैं.वीडियो में इन्हें अपनी जान बचाकर भागते हुए देखा जा सकता है.

Three guys on a Scooty without helmet falling over crackers burnt on the street.

Nothing describes my hometown better 🤣 pic.twitter.com/Yxuetnt2oe

— Gabbar (@GabbbarSingh) November 12, 2023