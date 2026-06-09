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Kanpur Ka Video: घर की दीवार फांदकर दबे पांव बेडरूम में पहुंचा चोर, लाखों रुपये के साथ iPhone भी ले गया

Kanpur Ka Viral Video: वायरल वीडियो कानपुर का है, जहां चोर बड़े आराम से बेडरूम में पहुंचा और लाखों रुपये के साथ आईफोन भी चुराकर अपने साथ ले गया.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 9, 2026, 6:07 PM IST
Kanpur Viral Video
कानपुर में चोरी की वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Chori Ka Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में चोरी की वारदात से जुड़ा एक हैरानी भरा वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें बेखौफ चोर बड़े आराम से घर की दीवार फांदता है और बिना डरे सीधे बेडरूम में पहुंच गया. चोर बेडरूम में लोगों को सोता हुआ देखकर भी घबराता नहीं है. वो आराम से बेड पर सो रही महिला को देखता है और फिर पूरे बेडरूम में अपनी नजर दौड़ाता है. चोर एकाएक दबे पांव बेड के सिहराने की तरफ जाता है और आईफोन उठाकर अपनी जेब में रख लिया. इसके बाद चोर ने एक और मोबाइल उठाया और उसे में भी अपने जेब में रख लिया. हैरानी होगी कि चोर इसके बाद भी भागता नहीं है. वो अभी बेडरूम में ठहरकर ही इधर-उधर देखता है. इसके बाद वो बड़े आराम पूरे घर में घूमता है और आखिर में लॉकर तक भी पहुंच गया. यहां चोर ने लॉकर में रखे करीब दो लाख रुपये भी चुरा लिए.

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कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

मालूम हो चोरी की ये पूरी वारदात घर में लगे कैमरे में कैद हो गई. घटना का वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हेंडल से भी शेयर किया गया है. बताया गया कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश में कानपुर का है. यहां कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कैलाश विहार में चोरी को घटना को अंजाम दिया गया. बताया गया कि जिस घर में चोरी हुई है वो भाजपा नेता ऋचा शुक्ला का है. चोरी के वक्त उनकी बहनें बेडरूम में सो रही थीं, जब चोर बड़े आराम से मोबाइल उठाकर ले गया.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो चोरी की घटना से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि चोर को चार्जर भी ले जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरे चार्जर से मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं होता है. हालांकि कुछ यूजर्स ने चोरी की सत्यता पर भी सवाल उठा दिए हैं. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो फर्जी लग रहा है. बेडरूम में कैमरा कौन लगवाता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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