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चोर बैग से नोटों के बंडल निकालता गया और मालिक मोबाइल में बिजी रहा, हैरान कर देगा ये वीडियो

Chori Ka Live Video: वायरल वीडियो अहमदाबाद के मणेक चौक इलाके का बताया जा रहा है. दावा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक बुलियन कारोबारी का कर्मचारी है, जो अपने साथ बड़ी रकम लेकर जा रहा था.

Written by: Ikramuddin
Published: May 30, 2026, 10:22 PM IST
Chor Ka Video
चोरी का ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

Shocking Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक CCTV वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में एक शख्स अपने मोबाइल फोन में इतना बिजी नजर आता है कि उसे यह तक पता नहीं चलता कि उसके बैग से लाखों रुपये चोरी हो रहे हैं. वायरल वीडियो अहमदाबाद के मणेक चौक इलाके का बताया जा रहा है. दावा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति एक बुलियन कारोबारी का कर्मचारी है, जो अपने साथ बड़ी रकम लेकर जा रहा था. उसके कंधे पर बैग टंगा हुआ था, जबकि उसका पूरा ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर था. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शातिर चोर धीरे-धीरे उसके पीछे पहुंचता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाता. वह आराम से बैग के करीब पहुंचता है और उसमें से नोटों के बंडल निकालना शुरू कर देता है. इस दौरान कर्मचारी फोन चलाने में इतना मशगूल रहता है कि उसे चोरी की भनक तक नहीं लगती.

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आसानी से उड़ा लिए लाखों रुपये

दावा किया जा रहा है कि चोर बैग से करीब 5.50 लाख रुपये नकद निकालकर फरार हो गया. पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में अंजाम दे दी गई. वीडियो देखने वाले कई लोग यह देखकर हैरान हैं कि आखिर कोई व्यक्ति अपने आसपास की गतिविधियों से इतना बेखबर कैसे हो सकता है. इधर वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ‘मोबाइल की लत कभी-कभी बहुत महंगी पड़ सकती है.’ वहीं कई लोगों ने इस घटना को किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा बताया. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर CCTV कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड ना होती, तो शायद किसी को यकीन भी नहीं होता कि इतनी सफाई से चोरी की जा सकती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सीख भी दे रहा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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