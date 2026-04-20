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Thief Tries Snatch Mobile Through Train Window Women Pull Him Inside Shocking Video Went Viral

महिला को कमजोर समझकर फोन छीनने लगा बदमाश, मगर इतनी मार पड़ी ठीक से चल भी नहीं पाया

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि बदमाश ने जिस महिला को कमजोर समझा उसी ने पकड़कर बेचारे की खूब पिटाई कर दी.

महिला यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश करता हुआ बदमाश. (Photo/X)

Badmash Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश की गलतफहमी उसे भारी पड़ती नजर आती है. वीडियो किसी रेलवे स्टेशन का है, जहां ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और यात्री आराम से अपने-अपने कोच में बैठे हुए हैं. इसी दौरान एक शातिर चोर मौके की तलाश में प्लेटफॉर्म पर घूमता दिखाई देता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश इधर-उधर नजर दौड़ाने के बाद एक महिला यात्री को निशाना बनाता है, जो खिड़की के पास बैठकर फोन पर बात कर रही होती है. महिला को आसान शिकार समझकर बदमाश मुंह पर रूमाल बांधकर धीरे-धीरे उसके करीब पहुंचता है और अचानक झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की कोशिश करता है.

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पकड़कर खूब पीटा बदमाश

लेकिन यहां कहानी पूरी तरह पलट जाती है. जिस महिला को बदमाश ने कमजोर समझा, वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है. जैसे ही बदमाश फोन छीनने की कोशिश करता है, महिला तुरंत सतर्क हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है. इतना ही नहीं, वह उसे खिड़की के अंदर खींचने की कोशिश करती है, जिससे बदमाश घबरा जाता है. इसके बाद कोच में मौजूद अन्य यात्री भी एक्टिव हो जाते हैं और मिलकर बदमाश को पकड़ लेते हैं. वीडियो में नजर आता है कि यात्रियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. हालत इतनी खराब हो जाती है कि बदमाश संभल नहीं पाता. हालांकि किसी तरह मौका पाकर वह खिड़की से कूदकर भाग निकलता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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आखिरी दृश्य में बदमाश प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन उसकी चाल से साफ लगता है कि पिटाई का असर गहरा पड़ा है. यह वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और एक्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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