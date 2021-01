Thief Wearing PPE Kit: अब तक चोरी करते हुए चोर दस्ताने, मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन ताजा वीडियो में चोर पीपीई किट पहने नजर आ रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Amairis Rose Blue Bikini Viral Photos: 1640 फीट गहरे झरने पर चढ़ ब्लू बिकिनी में कराया फोटोशूट, मच गई सनसनी

वीडियो में दिखता है कि कोरोना के समय में चोरों ने चोरी करने का तरीका तक बदल लिया है. वो चोरी तो कर रहे हैं पर शायद ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह से इन्फेक्शन की चपेट में न आ जाएं. Also Read - Amazing: दुनिया के सबसे बड़े झरने से लटकते हुए कराया बिकिनी फोटोशूट, देख रौंगटे खड़े हो जाएंगे...

चोर का सीसीटीवी वीडियो तहलका मचा रहा है. ये वीडियो दिल्ली में हुई एक चोरी का है. इस वीडियो में चोर पीपीई किट पहनकर चोरी करता दिख रहा है. Also Read - Pakistan Viral Video: टीवी डिबेट में आपस में भिड़ गए गेस्ट, जमकर चले लात-घूंसे

बताया जा रहा है कि पीपीई किट वाले इस चोर ने दिल्ली के कालकाजी में 13 करोड़ रुपए के जेवरात उड़ाए हैं.

देखें वीडियो-

#WATCH | A man dressed in a Personal Protective Equipment(PPE) kit engages in theft in a jewellery shop in the Kalkaji area of Delhi

Visuals from the CCTV footage of the shop pic.twitter.com/cWQph6k4IJ

— ANI (@ANI) January 21, 2021