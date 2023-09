Viral Video: महज 10 सेकंड में उड़ा लिए कार में रखे लाखों रुपये, वायरल हुआ दिनदहाड़े चोरी का वीडियो

Viral Video Today: तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां चोर ने सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपये चुरा लिए. घटना बीते बुधवार की है. बताया गया कि दमाराचेरला मंडल में नारकेटपल्ली-अडानकी हाईवे किनारे एक कार खड़ी हुई थी. इसी समय दो बाइक सवार चोर कार के करीब पहुंचे और शीशा तोड़कर लाखों रुपये लूट लिए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

वीडियो क्लिप में दो लोग बाइक पर आते दिख रहे हैं. पीछे बैठे व्यक्ति ने नीचे उतरकर कार का अगला शीशा तोड़ दिया. इसके बाद सीट पर रखा एक बैग उठाया और बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ फरार हो गया. अपराधी ने महज 10 सेकेंड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया.

पुलिस के मुताबिक छह लोगों के एक समूह ने लंच के लिए एक होटल में कार पार्क की थी. रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े अजमीरा मालू और अन्य लोग एक व्यक्ति को घर बेचकर लौट रहे थे. मिर्यालागुडा उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण पूरा करने के बाद उन्होंने 4.74 लाख रुपये एकत्र करके बैग में रख लिए.

4TV UPDATES *** Thieves stole five lakhs from a parked car Nalgonda district Damaracharla mandal center, the thieves broke the GLASS and run away with cash. pic.twitter.com/BoiYrtfIG7

— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 14, 2023