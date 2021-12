बच्चों की मासूमियत के क्या कहने उनका हर अंदाज सभी को पसंद आता है. इंटरनेट पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई उसकी मासूमियत को पसंद कर रहा है. दरअसल, बच्चे के वीडियो को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉगी को तगड़ी प्यास (Thirsty Dog) लगती है और बच्चा बड़ी मासूमियत से उसकी प्यास को बुझाता है. वीडियो दिखाता है कि बच्चा (Little Boy Helped Dog) बड़ी मेहनत कर हैंडपंप चलाता है और डॉगी पानी को पीता है.Also Read - Metro Ka Video: मेट्रो में सीट नहीं मिली तो शख्स ने लगाया गजब जुगाड़, तुरंत 7 सीटें खाली हो गईं | देखिए ये वीडियो

बच्चे ने बुझाई डॉगी की प्यास

आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने बच्चे के वीडियो (Little Boy Viral Video) को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा है: "कद कितना ही छोटा हो, हर कोई किसी की यथासंभव मदद कर सकता है. वेल डन किड गॉड ब्लेस यू" वीडियो में जिस तरह से बच्चा डॉगी की मदद करता है उसे देखने के बाद सभी लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को अभी तक ढाई हजार से ज्यादा बार लाइक्स मिल चुका है और करीब 400 बार रिट्वीट किया जा चुका है. 14 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

कद कितना ही छोटा हो, हर कोई किसी की यथासंभव #Help कर सकता है.

Well done kid. God Bless you.

VC- Social Media.#HelpChain #Kindness #BeingKind pic.twitter.com/yQu4k5jyh1

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 7, 2021