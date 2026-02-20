By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Holi पर इस कंपनी ने क्यों दी 8 दिन की लंबी छुट्टी? डायरेक्टर ने बताई ऐसी वजह सलाम करेंगे
होली के मौके पर इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 8 दिन की लंबी छुट्टी दी है. इससे जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
त्योहार के मौके पर एक-दो दिन की छुट्टी ज्यादा मिल जाए तो कर्मचारियों की मौज आ जाती है. अब सोचिए कि किसी त्योहार पर एक-दो दिन नहीं बल्कि सीधा 8 दिनों का अवकाश मिल जाए तो कैसा लगेगा. ऐसी ही कुछ घोषणा एक टेक कंपनी ने की है. नीलांक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को होली के मौके पर 8 दिनों की पेड छुट्टी दी है. कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर नीलांक तिवारी ने लिंक्डइन पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि इस घोषणा के बाद उनके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर ढेर सारे मैसेज आने लगे. लोग हैरान थे कि क्या सच में इतनी लंबी छुट्टी मिल सकती है.
कंपनी ने दी 8 दिन की छुट्टी
नीलांक तिवारी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है कि ज्यादातर कंपनियों में 2 दिन की छुट्टी मांगना भी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को परिवार के साथ त्योहार मनाने का पूरा समय दिया. यह फैसला कर्मचारियों की खुशी और काम की संस्कृति को शानदार बनाने के लिए लिया गया. नीलांक तिवारी ने पोस्ट में बताया कि होली और दिवाली जैसे त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं, बल्कि भावनाएं हैं. कर्मचारी पूरे साल परिवार से दूर रहते हैं और त्योहार पर घर जाने का मौका मिलता है. लेकिन छोटी छुट्टियों में वे तनाव में रहते हैं कि जल्दी वापस आना पड़ेगा. इसलिए कंपनी ने 8 दिन की छुट्टी देकर उन्हें बिना किसी चिंता के परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया.
इंप्रेस हुए नेटिजन्स
डायरेक्टर का मानना है कि जब कर्मचारियों को इंसान की तरह महत्व दिया जाता है, तो वे ज्यादा खुश होकर लौटते हैं और काम में भी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं. यह कोई नई नीति नहीं, बल्कि इंसानी सोच है. इस घोषणा से ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई. कर्मचारियों ने लिंक्डइन पर पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर की. उनके इस पोस्ट में देखा जा सकता है कि किस तरह सारे कर्मचारी इस शानदार ऐलान के बाद झूम रहे हैं. अब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस पर नेटिजन्स एक से एक रिएक्शन पोस्ट करके अपनी खुशी जता रहे हैं.