बेंगलुरु का ये 'सुपरहीरो' कर रहा है अनोखे तरीके से मार्केटिंग, देखें वीडियो

जब से स्टार्टअप शुरू हुआ तभी से लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी छोड़ अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते नजर आ रहे हैं.वायरल हो रहे पोस्ट में एक शख्स की अपनी कहानी बयां करते नजर आ रहा है.जिसने अपनी नौकरी छोड़कर ‘वड़ा-पाव’ बेचने का फैसला किया.वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @imvishwas_rawat नाम के यूजर ने पोस्ट किया है.इस पोस्ट में एक लड़का अपने हाथों में बोर्ड थामे नजर आता है. बोर्ड पर लिखा है- मैं कोई सुपरहीरो नहीं हूं, लेकिन एक वड़ा पाव के साथ मैं आपका दिन बचा सकता हूं.

कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी छोड़कर बाइक पर वड़ा पाव बेच रहे शख्स का नाम विश्वास है. इसने कैप्शन में लिखा- जूडियो, एचएसआर में इस लड़के से मुलाकात हुई. खरीदारी और वड़ा पाव के आनंद के मिक्सअप से बना एक दिन. एक ‘पूर्व आर्किटेक्ट’, जिसने वड़ा पाव को फेमस करने के लिए कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया. बेंगलुरु में रहना एक रोमांचक रोलरकोस्टर राइड है!

Met the guy at Zudio, HSR. A day made with a mix of shopping & vadapav bliss! 😅

An ex-architect, he left the corporate world to revive vadapav’s complete meal charm. Living in Bengaluru is a thrilling ride on the innovation rollercoaster!

