Dogy ka Video: खेल हम सभी को प्रिय होते हैं. खेल में मन ऐसा लगता है कि हम सब अपने दुख-दर्द भूल जाते हैं. खेलने वाले साथी अगर अपने अच्छे दोस्त हों तो फिर खेल का मजा ही कई गुना बढ़ जाता है. फिर चाहे आपको जो भी खेल पसंद हो. वैसे तो भारत में ज्यादातर लोगों को क्रिकेट (Cricket) पसंद आता है, इसलिए यहां क्रिकेट को धर्म की संज्ञा दी गई है. लेकिन कई अन्य खेल भी हैं, जिन पर लोग अपना प्यार लुटाते हैं। खासतौर ऐसे समय में जब कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) चल रहे हैं और भारत के खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

खेल में अगर अपने सच्चे दोस्त साथ हों तो खेल का मजा कई गुना बढ़ जाता है. इंसान के सबसे अच्छे दोस्त की बात आती है तो कुत्ता सबसे ऊपर आता है. कुत्ते को इंसान का सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है. कुत्ते और इंसान की दोस्ती व मस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ता इंसानों के साथ वॉलीबॉल (Volleyball) खेलते हुए नजर आ रहा है.

नेट की एक तरफ दो लोग हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कुत्ते के साथ है. यह चारों मिलकर वॉलीबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं. यह कुत्ता वॉलीबॉल खेलने में इतना पारंगत है कि वह बॉल को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देता. करीब 21 सेकेंड के इस वीडियो में आखिरकार जीत भी उस टीम की होती है, जिसमें एक खिलाड़ी कुत्ता है.

इंसानों और कुत्ते का वॉलीबॉल खेलते हुए यह वीडियो देखें और इस दोस्ती व जुगलबंदी का लुत्फ लें.

This volleyball-playing dog reminds us why we love sports #CommonwealthGames2022 #SportsNews pic.twitter.com/sRzpJYKcHS

— Lalit Tiwari (@lalitforweb) August 4, 2022