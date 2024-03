Hindi Viral

Thousand Of Viral Funny Memes Flood Internet After Instagram Facebook Goes Down

Facebook-Instagram हुआ डाउन! एक्स पर आई Memes की बाढ़, Elon Musk ने भी उड़ाया मजाक

फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को उस वक्त बुरा लगा...जब दोनों ही प्लेटफार्म मंगलवार रात थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से डाउन हो गए.

Facebook- Instagram Down: मंगलवार रात सोशल मीडिया यूजर्स को तब झटका लगा…जब अचानक से उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम (Facebook Down) चलना बंद हो गया. थोड़ी देर तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, फिर उन्होनें अपने मोबाइल को रीस्टार्ट किया. इसके बाद जब उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने इज फेसबुक-इंस्टाग्राम डाउन? गूगल पर सर्च किया और पाया इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में कुछ दिक्कत हुई है. फेसबुक-इंस्टाग्राम के डाउन होने से जहां कुछ लोग परेशान हुए तो वहीं कुछ लोगों ने मजेदार मीम्स शेयर किए. जो कुछ इस प्रकार है-

Facebook-Instagram समेत Meta की कई सेवाएं डाउन होने के बाद सबसे पहले तो एलन मस्क (Elon Musk) ने मजे लिए. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अगर आप मेरा यह पोस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि हमारे सर्वर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

@AmgSafaa नाम से एक यूजर ने लिखा, “हमें एक्स (ट्वीटर) को खरीदने के लिए एलन मस्क को शुक्रिया कहना चाहिए.”

We should thank Elon Mask for baying X (Tweeter) , just imagining meta take Tweeter too OMG I’m not fine just by thinking of that. #facebookdown#ThankYOuElonMask — Safaa Amg (BTS coming💃💃) (@AmgSafaa) March 5, 2024

बता दें फेसबुक-इंस्‍टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं. माना जा रहा है कि फेसबुक पर अचानक से कोई साइबर अटैक हुआ है. इसी वजह से यूजर्स को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा.

@Sagar नाम के एक शख्स ने लिखा, भारतीयों द्वारा अंबानी प्री-वेडिंग रीलों को लगातार अपलोड करने के बाद इंस्टाग्राम सर्वर का हाल हुआ कुछ ऐसा.

Instagram servers after Indians uploaded Ambani Pre Wedding reels non stop#instagramdown pic.twitter.com/K6W781ufwH — Sagar (@sagarcasm) March 5, 2024

वहीं इस मीस में तो मार्क जुकरबर्ग ‘एक्स’ पर हर किसी को अपना मजाक उड़ाते हुए देख रहे हैं.

Mark Zuckerberg is watching everyone make fun of him on X #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/SS6f4vzfeu — Sunny. (@jabsheleft) March 5, 2024

I request each and every X user to use this tagline ” TWITTER USERS SUPREMACY ” #instagramdown #facebookdown #whatsappdown pic.twitter.com/AyL2zUAFcK — ultimate-D (@ultimate__d) March 5, 2024