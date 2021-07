Tiger Bathing Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों के कई वीडियोज शेयर किए जाते हैं जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं. ऐसे में हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में कई सारे बाघ पानी के पास दिखाई दे रहे हैं. वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुधा रामन ने ट्विटर पर शेयर किया है.Also Read - MP के उमरिया में एनएच-43 में वाहन की चपेट में आने से 7 माह के टाइगर शावक की मौत

वीडियो में बाघ पानी तैरते हुए नजर आ रहा है. वहीं, तीन और बाघ उसे पानी का आनंद लेते हुए देख रहे हैं. वीडियो में आप बाघों को खेलते और एक-दूसरे का पीछा करते हुए देख सकते हैं. सुधा रामन ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "बाघों को देखने और आनंद लेने के लिए उत्कृष्ट वीडियो. बड़ी बिल्लियों में केवल बाघ ही पानी में अधिक समय बिताना पसंद करते हैं. जब बाघों का संरक्षण किया जाता है तो जलाशयों सहित संपूर्ण परिदृश्य संरक्षित हो जाता है."

Excellent video to watch and enjoy the sight of tigers.

Among the big cats, only tigers love to spend more time in the water. When tigers are conserved the whole landscape including the waterbodies gets conserved.

