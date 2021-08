Tiger Eating Grass: बाघ भी घास खाता है. अगर आपको इस बात पर यकीन न हो रहा हो तो वायरल पोस्ट देखकर हो जाएगा. इस पोस्ट को देखकर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.Also Read - Masoom Koshish: बारिश में कहीं भीग न जाएं भगवान, छतरी लगाए खड़ा रहा मासूम, इस तस्वीर का कोई तोड़ नहीं...

जंगल में जिस बाघ का राज चलता है, वो घास खाकर अपना पेट ठीक रखता है. वायरल तस्वीर के लिंक से यही बात समझ आती है. Also Read - UP: पुलिस अफसर ने महिला के ऊपर बैठकर की मारपीट, वायरल हुआ ये फोटो

इस तस्वीर की चर्चा सोशल मीडिया पर तब होनी शुरू हुई जब इसे ट्विटर पर आईएफएस प्रवीण कासवान ने शेयर किया. कैप्शन लिखा,

Tiger never eat grass !! Except when they have stomach problem. Also Read - Jungle Ka Bouncer: ये है जंगल का बाउंसर, 600 किलो से ज्यादा वजन, लोग बोले- ये है रियल Bahubali, जिम जाता है क्या!

देखें वायरल पोस्ट-

Tiger never eat grass !! Except when they have stomach problem. pic.twitter.com/XZ9lP44AON — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) August 18, 2021

पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 4 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. पर सबसे मजेदार है वो कमेंट्स, जो लोग इस पर दे रहे हैं.

लोगों के कमेंट्स-

😂I guess he is having a fast😅 — Tejaswini🌻 (@_tejaswini16_) August 18, 2021

It’s Shravan, maybe the tiger is on strict Vegan diet. — Pravin (@i_am_pravinw) August 19, 2021

Herbal medicine 😄😄😄 — प्रोफ़ेसर 🇮🇳 (@professor_090) August 18, 2021

Looks like Talibans doing press conference 🤣🤣🤣🤣🤣 — Sandeep Gupta 🇮🇳 (@SandeepKG711) August 18, 2021