Tiger Video: बाघ को हंसते हुए देखा है कभी? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके दिमाग को झनझना देगा. सोशल मीडिया पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में बाघ अपने ट्रेनर के साथ दिखाई देता है. उसकी गोद में लेटा हुआ है, मानो बच्चा अपने पिता के साथ लेटा हो.

ट्रेनर बाघ को गुदगुदी करता है और बाघ ठहाके मार-मारकर हंसता है. पूरे वीडियो में वो यही करता रहता है. लोग ये देख हैरान हैं कि भला बाघ कैसे इतना हंस सकता है.

देखें मजेदार Video

#WATCH | Tiger giggles with trainer, video goes #viral on Social media pic.twitter.com/vdpug4o19B

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) February 10, 2021