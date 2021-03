Tiger Push-Ups: चीते को सामने से देखकर भला कौन नहीं डर जाएगा. अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाएगी. पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें चीता एक्सरसाइज करता दिख रहा है. Also Read - Bigg Boss से मिली सक्सेस के बाद क्या इतनी बदल गई हैं Rubina Dilaik? राखी की मां को देखने तक नहीं गईं

अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? क्या कोई चीता भी एक्सरसाइज करता है भला. तो हम कहेंगे कि जी हां. ये है चीतों का सलमान खान.

एक तो सफेद रंग और ऊपर से पुशअप, इसका टशन ही अलग है. वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो को IFS सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Tiger doing Pushups to stay fit…

देखें पोस्ट-

Tiger doing Pushups to stay fit… pic.twitter.com/3Zv3vjAd2B — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 7, 2021

उनका ये पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इसे 12.4K views मिल चुके थे.

लोग इस पोस्ट पर जबरदस्त कमेंट्स भी दे रहे हैं-

🙏Cute,lovely,healthy🐯Seems to be health concious,like every 21st 💯ry👤,doing his best⛹🏋🚴💪 bit to shed excessive fat,to be fit,healthy,to go in🔍of his next prey,but I think it’s too little.May be doing☀️namaskar.Aab dekhta hai kis ka number lagta hai,hoshiar aa raahat hoon pic.twitter.com/kiTLaKtZUB — Deepak Puri (@DeepakP82311371) March 7, 2021

It looks like suryanamaskar for me. — Sankara Mahalingam (@tweetsanks) March 7, 2021

Look at the Retractable claws! Wow.. — Anuroop 🇮🇳 (@asittingbull) March 7, 2021

Ha ha…😍😍 — dharmsinha (@dharmsinha) March 7, 2021