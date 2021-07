Tiger Railway Track Par: रेलवे ट्रैक पर बाघ घूमता नजर आ जाए तो भला किसके होश नहीं उड़ेंगे. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और लोग मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. Also Read - NASA Video: नासा ने शेयर किया गैलेक्सी का वीडियो, यकीनन ऐसा नजारा पहले नहीं देखा होगा!

वीडियो में दिखता है कि एक बाघ जंगल से निकलकर रेलवे ट्रैक पर घूम रहा है. वहां आस पास लोग भी दिख रहे हैं. काफी सारी बाइक्स खड़ी हैं. देखकर समझ आता है कि ये ट्रैक किसी रिहायशी इलाके के पास बना है.

वीडियो को IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन दिया,

Seems to have missed the train to home Also Read - Dulhe Ka Badla: दूल्हन ने गले में फेंककर मारी वरमाला, तो दूल्हे ने ऐसे लिया बदला, देखें Video

देखें वीडियो-

Seems to have missed the train to home pic.twitter.com/gajSfsLIpy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 1, 2021