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Tiger Shroff Did Amazing Dance Like Michael Jackson On Stage Video Goes Viral On Internet

Dance Ka Video: स्टेज पर माइकल जैक्सन की तरह नाचने लगे टाइगर श्रॉफ, पहले ही स्टेप से लूट ली महफिल | देखें वीडियो

Dance Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह टाइगर श्रॉफ स्टेज पर माइकल जैक्सन को डांसिंग ट्रिब्यूट दे रहे हैं. उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Dance Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी डांस से जुड़े नजारे तो कभी स्टंट करते हुए लोग हमेशा छाए ही रहते है. फिलहाल डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो और किसी का नहीं बल्कि बॉलीवुड हीरो टाइगर श्रॉफ का है. इसमें वो माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस कर उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं. देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा माइकल जैक्सन का ही लुक रखा हुआ है. और डांस भी उन्हीं की तरह करते दिख रहे हैं. टाइगर का यह वीडियो जिसने भी देखा फैन ही हो गया.

टाइगर ने किया गजब का डांस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि टाइगर ने ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट और साथ ही ब्लैक हैट पहना हुआ है. मंच पर उनके आगे एक माइक रखा हुआ है. टाइगर फिर म्यूजिक बजते ही डांस शुरू कर देते हैं. वे एकदम हूबहू माइकल जैक्सन की ही कॉपी करने लगते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं. ये पहली बार नहीं है जब टाइगर श्रॉफ ने माइकल जैक्सन के अंदाज में डांस परफॉर्म किया है. इससे पहले भी वो शानदार डांस से सबका दिल जीत चुके हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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फैन हुए यूजर्स

टाइगर श्रॉफ के डांस के दौरान काफी ऑडियंस भी दिखाई दे रही है. सभी उनके इस अंदाज से प्रभावित नजर आए. उनका यह डांस किस कदर पसंद किया गया ऑडियंस के हल्ले से समझा जा सकता है. टाइगर का यह वीडियो जिसने भी दंग उनके डांस की तारीफ किए बिना रह नहीं पाया. इसे viraltimesindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. वीडियो पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी आ चुके हैं.

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