TikTok Star Suicide: टिकटॉक स्टार Dazhariaa Quint Noyes ने आत्महत्या कर ली है. जान देने से पहले 18 साल की इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जो अब काफी वायरल हो रहा है.

ये पोस्ट Dazhariaa Quint Noyes ने सोमवार को की थी. उन्होंने इसे फाइनल वीडियो कहा था. उस समय उनके फैंस को लग रहा था कि ये मजाक है, पर बाद में खबर सच निकली.

Dazhariaa Quint Noyes के लाखों फैंस हैं और लोग उन्हें प्ययर से Dee भी बुलाते रहे हैं. अब उनका एकाएक यूं चले जाना लोगों को हैरान कर रहा है.

Dee के मौत के बारे में उनके परिवार की ओर से बयान भी जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्होंने फांसी लगाकर जान दी.

उनके पिता ने टिकटॉक पर कई तस्वीरों का मोंटाज जारी किया है और लोगों का धन्यवाद किया है कि उन्होंने उनकी बेटी को इतना प्यार दिया.

View this post on Instagram A post shared by Dee🥺🖤 (@dazhariaa)

View this post on Instagram A post shared by Dee🥺🖤 (@dazhariaa)

आखिरी वीडियो

इंसटाग्राम पर पोस्ट किए गए आखिरी वीडियो में Dee ने स्टोरी पोस्ट की थी. जिसे उन्होंने अपना लास्ट पोस्ट बताया था. इसमें जो वीडियोज थे उसमें वो गाते हुए, डांस करते हुए दिख रही थीं. उन्होंने ये भी लिखा,

‘Ok, I know I’m annoying y’all, this is my last post’.

अब उनके पिता ने कहा है कि काश वे अपनी बेटी से एक आखिरी बार बात कर पाते और जान पाते कि उसके दिल में क्या है.