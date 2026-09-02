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अब बिना मोटर के उड़ेंगे नन्हे रोबोट! वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा अनोखा सिस्टम मच गई हलचल

Tiny Robots: वैज्ञानिकों ने ऐसे बेहद छोटे रोबोट विकसित किए हैं, जिनमें मोटर या पारंपरिक पावर सिस्टम नहीं है. मगर फिर भी ये रोबोट उड़ने, तैरने और दिशा बदलने में सक्षम होते हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: September 2, 2026, 10:50 AM IST
Tiny Robots
नन्हे रोबोटों को चलाने का नया तरीका. (Photo/Meta AI)
  • नन्हे रोबोटों को चलाने का नया तरीका
  • आवाज बनेगी रोबोट की ताकत
  • हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस का इस्तेमाल
  • बैटरी-मोटर का खेल खत्म

Tiny Robots: स्विट्जरलैंड के EPFL के वैज्ञानिकों ने बेहद छोटे रोबोटों को चलाने का एक नया तरीका खोजा है. इस तरीके ने दुनिया में हलचल मचा दी है. इनमें न मोटर लगी है और न ही पारंपरिक बैटरी से चलने वाला कोई मैकेनिकल सिस्टम. इन्हें चलाने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया गया है. इसका आधार हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस है. इस सिद्धांत को 1856 में जर्मन वैज्ञानिक हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने समझाया था. खाली बोतल के मुंह पर फूंक मारने पर निकलने वाली स्थिर आवाज इसी तरह के रेजोनेंस का आसान उदाहरण है. वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत को बेहद छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया.

रोबोटिक्स की नई तकनीक

इन रोबोटों की संरचना में बेहद छोटे खोखले कक्ष यानी रेजोनेंट कैविटी बनाई गई हैं. जब उन पर सही आवृत्ति की ध्वनि तरंग डाली जाती है, तो कक्ष के अंदर की हवा तेजी से कंपन करती है और बाहर की ओर हवा का एक छोटा जेट पैदा होता है. यही हवा रोबोट को आगे बढ़ाने या ऊपर उठाने के लिए जोर देती है. वैज्ञानिकों ने करीब 5 सेंटीमीटर आकार की छोटी नावों में कई रेजोनेटर लगाए. हर रेजोनेंटर अलग आवृत्ति और दिशा के लिए तैयार किया गया था. स्पीकर की आवाज की आवृत्ति बदलकर नाव को बाएं, दाएं या सीधे आगे चलाया जा सका.

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छोटे रोबोट पर उपयोगी तकनीक

टीम ने इससे भी छोटे माइक्रोफ्लायर बनाए, जिनमें कुछ का आकार करीब 1 मिलीमीटर था. इनके दो अलग डिजाइन तैयार किए गए. एक डिजाइन नीचे की ओर हवा का जोर पैदा करके रॉकेट की तरह ऊपर उठता है. जबकि दूसरे डिजाइन में बेहद छोटी ब्लेड लगाई गईं, जो ध्वनि से पैदा होने वाली हवा की ताकत के कारण घूमती हैं, और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान में मदद करती हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह तकनीक छोटे आकार में खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि पारंपरिक मोटरों को बहुत छोटा करने पर मैग्नेट, कॉइल और शाफ्ट जैसे हिस्से बड़ी चुनौती बन जाते हैं.

मेडिकल डिवाइस में भी हो सकता है उपयोगी

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में सिर्फ छोटे उड़ने वाले रोबोटों तक सीमित नहीं रहेगा. सही ध्वनि आवृत्ति से हवा में मौजूद बेहद छोटी वस्तुओं को बिना छुए घुमाने या नियंत्रित करने की संभावना भी है. इसी सिद्धांत पर ऐसे नरम और लचीले पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जो किसी खास आवृत्ति की आवाज मिलने पर अपना आकार बदलें. शोधकर्ताओं ने संभावित बायोमेडिकल इस्तेमाल, जैसे ऐसे उपकरणों पर भी विचार किया है जो शरीर के अंदर अपना आकार बदल सकें. हालांकि, फिलहाल यह शोध शुरुआती स्तर पर है और आगे नियंत्रण, नेविगेशन तथा व्यावहारिक डिजाइन पर काम किया जाना बाकी है. बता दें कि यह अध्ययन Science Advances में प्रकाशित हुआ है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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