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Today Viral Video Bike Helmet Safety Tip Unique Anti Theft Trick Video Went Viral

चोर का भी दम निकल जाएगा मगर हेलमेट नहीं चुरा पाएगा, शख्स ने बताया बिना लॉक का गजब जुगाड़

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने बिना लॉक किए हेलमेट को ऐसी जगह फिट कर दिया कि चोर चाहकर भी चोरी नहीं कर पाएगा.

शख्स का ये देसी जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: आजकल शहरों में हेलमेट चोरी लोगों के लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है. महंगे- महंगे ISI मार्क वाले हेलमेट खरीदने के बाद सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं पार्किंग में कोई उसे उठाकर ना ले जाए. कई लोग ऑफिस, मार्केट या मॉल के बाहर बाइक खड़ी करते हैं और लौटने पर पता चलता है कि हेलमेट गायब हो चुका है. मगर इसी बीच हेलमेट को चोरी होने से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर एक देसी जुगाड़ खूब वायरल हो रहा है.

शख्स ने दिखाया गजब का जुगाड़

वीडियो में एक शख्स ने हेलमेट को सुरक्षित रखने का ऐसा आसान तरीका बताया, जिसमें ना किसी महंगे लॉक की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी एक्स्ट्रा सामान की. बस बाइक का हैंडल और हेलमेट का स्ट्रैप ही काफी है. इसमें शख्स ने बताया कि सबसे पहले हेलमेट के चिन स्ट्रैप को बाइक या स्कूटर के हैंडल में फंसा दो. इसके बाद गाड़ी को सामान्य तरीके से लॉक कर दो. अब हेलमेट इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा. अगर कोई चोर उसे खींचकर निकालने की कोशिश करेगा तो उसे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.

हेलमेट चुरा ही नहीं पाएगा चोर

यही नहीं, अगर कोई स्ट्रैप काटने की कोशिश भी करे तो उसमें समय लगेगा और आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी तुरंत उस पर जा सकता है. यानी चोर के लिए हेलमेट चुराना आसान नहीं रहेगा. मालूम हो इस ट्रिक के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने कहा कि उसका हेलमेट कई बार चोरी हो चुका है और अब वह यही तरीका अपनाएगा.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि इतने आसान आइडिया के बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं. कई यूजर्स ने इस जुगाड़ को और मजबूत बनाने के लिए सलाह भी दी. कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस ट्रिक के साथ स्टील वायर लॉक या डिस्क लॉक भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो हेलमेट की सुरक्षा और बढ़ सकती है. वहीं अलार्म लॉक इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई, ताकि छेड़छाड़ होते ही तेज आवाज निकले और चोर मौके से भाग जाए. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर social_sandesh1 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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