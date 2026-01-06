By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: पिता के सामने 15 साल की बेटी को प्रपोज कर दिया, फिर जो हुआ शख्स की टांगे ही कांप गईं | देखें वीडियो
Trending Video Today: शख्स मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर ग्रांट कार्डोन की बड़ी बेटी सबरीना कार्डोन को प्रपोज करने की गलती कर गया.
Viral Video Today: सोशल मीडिया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो बिजनेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है और इसमें उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्टेज पर स्पीच दे रही 15 साल की लड़की को ऑडियंस से एक शख्स ने शादी का प्रपोजल दे दिया. लड़की कोई और नहीं बल्कि मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर ग्रांट कार्डोन की बड़ी बेटी सबरीना कार्डोन थीं. प्रपोजल सुनते ही ग्रांट कार्डोन ने स्टेज संभाला और उस शख्स को इतनी कड़ी फटकार लगाई कि वह सहमकर चुप हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रपोज करने वाले की हिम्मत पस्त हो गई और उसकी टांगे कांपने लगीं. घटना की शुरुआत तब हुई जब सबरीना स्टेज पर अपनी स्पीच दे रही थीं. वे कह रही थीं कि ‘माय डैड ऑलवेज सेस…‘ (मेरा पापा हमेशा कहते हैं…) तभी ऑडियंस से एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ‘यू कैन मैरी मी!‘ (तुम मुझसे शादी कर सकती हो!).
प्रपोज करने वाला ही डर गया
यह सुनकर ग्रांट कार्डोन तुरंत आगे आए और माइक थामते हुए कहा कि यह थोड़ा अनुचित है. मैं साफ कहता हूं, मेरी बेटी सिर्फ 15 साल की है. उन्होंने गुस्से में आगे कहा, ‘तुम उससे प्यार नहीं करते, यह सब बकवास है. उसके बड़े होने का इंतजार भी मत करना. आगे बढ़ो. मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और जेल में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दूंगा, यह जानते हुए कि मैंने सही किया.’ उनकी यह सख्त प्रतिक्रिया सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. प्रपोज करने वाला शख्स इतना डर गया कि बिना कुछ बोले अपनी सीट पर वापस लौट गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसकी टांगे कांप रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था.
एक्स पर देखें वीडियो
A 15-year-old girl was delivering a speech when a man shouted, “You can marry me”
Her father immediately stepped in and handled the situation
A perfect example of how a dad should protect his children in today’s world pic.twitter.com/C6tdM7xBDe
— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) January 6, 2026
वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कई यूजर्स ने ग्रांट कार्डोन की तारीफ की है और उन्हें ‘परफेक्ट प्रोटेक्टिव फादर‘ बताया है. एक यूजर ने लिखा, ‘आज की दुनिया में बेटियों की सुरक्षा का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता.’ कुछ लोगों ने इसे स्टेज्ड बताया, लेकिन ज्यादातर इसे रियल मान रहे हैं. ग्रांट कार्डोन एक अरबपति उद्यमी हैं, जो अपनी ’10X ग्रोथ कॉन्फ्रेंस‘ के लिए मशहूर हैं. उनकी बेटी सबरीना अक्सर इन इवेंट्स में स्पीच देती हैं और युवाओं को मोटिवेट करती हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार और सुरक्षा कितनी मजबूत हो सकती है.