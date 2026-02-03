By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: रूस के हमले में तबाह हो गई बिल्डिंग, मगर यूक्रेन ने कुछ ही घंटे में दोबारा खड़ा कर दिया | देखें वीडियो
वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे यूक्रेन की बहादुरी और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया यूक्रेन के बोरोड शहर में रूसी हमले से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई एक बहुमंजिला इमारत को यूक्रेनी इंजीनियरों ने महज कुछ घंटों में दोबारा खड़ा कर दिया. वीडियो में पहले हिस्से में इमारत की तबाही दिखाई गई है, जहां दीवारें फटी हुईं, खिड़कियां टूटी हुईं और छतें ढह गईं नजर आती हैं. फिर तेजी से आगे बढ़ते फ्रेम्स में मरम्मत का काम दिखाया गया है, जहां क्रेन, मजदूर और मशीनें काम करती नजर आती हैं. आखिर में इमारत पूरी तरह नई जैसी बन जाती है.
किताबों के बीच लाल शीट क्यों रखते हैं जापान के छात्र, इसका मतलब दिमाग हिला देगा
चौंका देगी यूक्रेन की इंजीनियरिंग
मालूम हो हैरान करने वाला ये वीडियो X पर @astraiaintel नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जहां इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. पोस्ट में लिखा है, ‘यूक्रेनियन इंजीनियरिंग के मास्टर हैं. रूस जो नुकसान पहुंचाता है, उसे घंटों या दिनों में ठीक कर दिया जाता है. यह एक राष्ट्र की दृढ़ इच्छाशक्ति है जो कभी नहीं टूटेगी.’ वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे यूक्रेन की बहादुरी और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया. जैसे एक यूजर ने लिखा, ‘यह यूक्रेन की अनुकूलन क्षमता दिखाता है.
क्या बोले नेटिजन्स
कुछ यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक कहकर शेयर किया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन-रूस युद्ध की बहस को नई हवा दे रहा है. प्रो-यूक्रेन अकाउंट्स इसे रूसी आक्रमण के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे प्रोपेगैंडा करार दिया वीडियो की वायरलिटी ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है, जहां इसे युद्ध के दौरान की ‘मिरेकल स्टोरी’ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
Ukrainians are masters in engineering.
What Russia damages, is rebuilt within hours to days.
This is the power of a people at war: The determination of a nation who will never be broken. pic.twitter.com/kaU6Zgad1C
— Astraia Intel (@astraiaintel) February 2, 2026
हालांकि दूसरी तरफ वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए हैं. कई यूजर्स ने एआई वीडियो होने का दावा किया है. दावा कि गाया कि मरम्मत का हिस्सा AI-जनरेटेड या भारी एडिटिंग का नतीजा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @astraiaintel नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.