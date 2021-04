Toilet Seat Party: टॉयलेट पर हाथ लग जाए तो लोग तुरंत हाथ धोने लगते हैं. पर क्या कोई टॉयलेट सीट में पार्टी कर सकता है? अगर आपको ये बात बचकाना लग रही है तो वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर नहीं लगेगी. Also Read - Beedi Wala Viral: दिलदार बीड़ी वाला, कोविड वैक्सीन के लिए दिए 2 लाख, अकाउंट में बचे 800 रुपए

वीडियो में जो महिला दिख रही है, उसने न केवल टॉयलेट सीट में ड्रिंक बनाई बल्कि मेहमानों को भी सर्व की.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखता है कि महिला सीट में बर्फ के टुकड़ों के बीच चेरी और आइसक्रीम डालती है. फिर मिक्स करके ड्रिंक बनाती है. इसके बाद यही ड्रिंक लोगों को सर्व करती है.

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि ड्रिंक तैयार करते हुए महिला खुद भी उसमें से खाती रहती है.

वीडियो को Curlyixing ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

White people need to be STOP

White people need to be STOP pic.twitter.com/vbb85Yk4W5 — Curlyixing (@curlyixing) April 22, 2021

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को अब तक 6.5M views मिल चुके हैं. लोग कमेंट करके इस महिला को खरी-खोटी सुना रहे हैं.