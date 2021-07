Toll Plaza Viral Video: ट्रक में लोगों को भरकर ले जाते हुए आपने कई बार देखा होगा. पर क्या होता है जब ऐसा ट्रक टोल प्लाजा पहुंचता है. अगर आप नहीं जानते तो ये मजेदार वीडियो आपके लिए ही है. इस वीडियो को साइबराबाद पुलिस ने ट्वीट किया है.Also Read - Bike Stunt Video Viral: बाइक से स्टंट करने की कोशिश कर रहा था लड़का, बिगड़ा बैलेंस, दिमाग ठिकाने आ गया!

वीडियो तेलंगाना के साइबराबाद का है. वायरल वीडियो में दिखता है कि टोल प्लाजा पर बैरियर लगा है. एक ट्रक वहां आता है और निकल जाता है. इसके बाद पीछे से एक और ट्रक आता है जिस पर कई लोग लदे हुए हैं.

इसका ड्राइवर तेजी से टोल प्लाजा से निकलने की कोशिश करता है, जिस बीच बैरियर कई बार ऑन-ऑफ होता है. जो सीधा ट्रक पर लदे लोगों के सिर पर जाकर गिरता-उठता है.

वीडियो शेयर करते हुए पुलिस ने कैप्शन दिया,

Rash driving and carrying people in goods carriage is always dangerous.

#RoadSafety #RoadSafetyCyberabad

देखें वीडियो-

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 38 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. लाइक्स और कमेंट्स का सिलसिला जारी है.