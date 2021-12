Top 10 Memes 2021: साल 2021 को बीत जाने में सिर्फ कुछ दिन शेष रह गए हैं. इस साल ने कितने लोगों के चेहरे पर खुशियां दीं तो कितनों के चेहरे पर गम भी दिया. लोगों को सबसे बड़ा दुख इस साल कोराना के कारण अपने लोगों को खोने का रहा. अब नया साल सिर पर है ऐसे में सभी लोग अपने-अपने तरीके से इसकी आगमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं. साथ ही बीते साल के कुछ अच्छे पलों को भी याद कर रहे हैं. बात करें सोशल मीडिया की तो इस साल एक से बढ़कर एक मीम्स वायरल हुए और लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया. इन मीम्स में ‘बागपत वाले चाचा’ से लेकर ‘बर्नी सैंडर्स’ के मीम्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहे. अब साल खत्म होने के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 मीम्स जो एक बार फिर आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगे.Also Read - Chachaji Ka Video: चाचाजी को जवान बताकर उकसाने लगा शख्स, फिर उन्होंने जो किया पेट पकड़कर हंसेंगे | देखिए

1. बागपत वाले आइंस्टीन चाचा की फाइट

सोशल मीडिया पर बागपत से यह जुड़ा वीडियो खूब वायरल हुआ.वीडियो में एक चाचा उछल-उछल कर लाठी डंडों से लड़ाई लड़ रहे थे. खबर आने के बाद इन पर खूब मीम्स बने. Also Read - Cigarette Se Blast Ka Video: सिगरेट के बचे टुकड़े ने कर दिया भयंकर विस्फोट, ऐसी हो गई शख्स की हालत- देखें वीडियो

Also Read - Sanp Aur Ladke Ka Video: सांप को रस्सी बनाकर कूद रहा था लड़का, तभी दिखा खौफनाक मंजर- देखें वीडियो

2. बर्नी सैंडर्स की फोटो

जो बाइडेन के शपथग्रहण समारोह में अमेरिकी सीनेटर और पूर्व राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स की तस्वीर खूब चर्चा में रही थी. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनपर खूब मीम्स बने थे.

3. ‘पावरी हो रही है’ पर छाए मीम्स

पाकिस्तान की रहने वाली लड़की दनादीर मोबिन का ‘पावरी हो रही है’ वीडियो खूब वायरल हुआ था. इस पर भी जमकर मीम्स क्रिएट हुए थे.

sbi employees from 10am to 5 pm pic.twitter.com/PrUF9TR4qj — Arun Lol (@dhaikilokatweet) February 16, 2021

4. अमृता राव का ‘जल लीजिए’ मीम्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो अपनी फिल्म ‘विवाह’ के डायलॉग पर फन करती दिखी थीं. उनके इस वीडियो पर खूब मीम्स बने थे.

5. वैक्सीन पर मीम्स

कोरोना वैक्सीन के आने की खबर पर लोगों ने इसे फूड से जोड़कर मीम्स बना दि ए थे, जो काफी चर्चिच हुए.

Put the #vaccine in Litti Chokha (लिट्टी चोखा) and the whole #Bihar will get vaccinated overnight……. 😝 — Abhi (@abtweet19) January 13, 2021

6. किम कार्दशियन की ड्रेस

मेट गाला 2021′ के रेड कार्पेट पर किम कार्दशियन की ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बस इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात हो गई.

7. लिटिल रेड फ्लैग

सोशल मीडिया पर साल 2021 में लिटिल रे ड फ्लैग भी खूब वायरल हुआ था. कई नामी कंपनियों ने भी इसका उपयोग किया था.

“I only like boneless” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — KFC UK (@KFC_UKI) October 13, 2021

8. जेसीबी पर बने मीम्स

स्वेज नहर में एवर गिवेन नाम के एक कार्गो शिप के फंसने के बाद लंबा जाम लगा था, जिसके बाद वहां खड़ी जेसीबी पर लोगों की नजर पड़ गई और हो गई मीम्स की बरसात.

9. फैमिली मैन वाले चिलम सर

मनोज वाजपेयी की चर्चित वेब सीरीज फैमिली मैन में चिलम सर के डॉयलॉग्स भी काफी मशहूर हुए थे. इस पर भी खूब मीम्स बने.

10. स्ट्रीट फूड में चीज का प्रयोग

फूड ब्लॉगर्स के कई वीडियो सामने आए, जिसमें उन्होंने डीश में चीज डाले जाने की बात कॉमन रूप से कही. लोगों ने इस पर खूब मीम्स क्रिएट कर दिए.